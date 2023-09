Ancora spari a Caivano, anche di giorno: proiettili contro auto a poche ore dalla stesa al Parco Verde Spari in pieno giorno a Caivano, in via Pio IX: diversi colpi di pistola contro un’auto. Poche ore prima, la “stesa” nel Parco Verde.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un'automobile parcheggiata è stata danneggiata a colpi di pistola questa mattina in via Pio IX, a Caivano (Napoli). Si tratta del secondo episodio nel giro di poche ore, il terzo in pochi giorni: nella notte scorsa c'era stata una "stesa" nel Parco Verde e precedentemente un uomo, ritenuto inquadrato nei circuiti dello spaccio, era stato ferito da diverse pallottole alle gambe. Non si esclude un collegamento, che potrebbe essere da ricercare nei contrasti per il controllo delle piazze di spaccio dopo l'arresto dei vertici dei Sautto-Ciccarelli e la pressione dello Stato sul Parco Verde di Caivano.

La stesa in via Pio IX, colpita automobile

Il raid si è consumato intorno alle 11.30, in pieno giorno e con numerose persone in strada. Non è ancora chiaro se il veicolo fosse l'obiettivo (non apparterrebbe a personaggi di rilievo del panorama criminale locale) o se sia stato colpito durante una "stesa". Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della Compagnia di Caivano per le indagini; non risultano feriti né altri danni.

Il precedente: poche ore prima la stesa al Parco Verde

Nella notte i carabinieri della Compagnia di Caivano erano invece intervenuti in viale Margherita, nel Parco Verde di Caivano, a meno di 200 metri dalla chiesa di don Maurizio Patriciello; a terra sono stati rinvenuti 19 bossoli di due calibri diversi, segno che a sparare sono state almeno due armi. Anche in questo caso non si segnalano feriti né altro tipo di danni.

Leggi anche Stupro al Parco Verde di Caivano, due cugine 13enni violentate da 6 ragazzi

Il ferimento nella piazza di spaccio a Caivano

Ultimo episodio che potrebbe essere collegato è quello risalente alla notte tra il 4 e il 5 settembre 2023: un 44enne del posto, con precedenti per droga, è stato ferito alle gambe tra via Cairoli e via Garibaldi, punto in cui storicamente sono presenti piazze di spaccio; nella circostanza i carabinieri avevano rinvenuto sette bossoli.