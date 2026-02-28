Anche le pizzerie premiate nel mirino dei controlli Asl: a San Pasquale sequestrati alimenti non tracciati

Controlli a tappeto nei locali della movida napoletana, tra Chiaia e l'area dei cosiddetti "baretti", dove nella serata di venerdì 27 febbraio carabinieri, Asl, polizia municipale e vigili del fuoco hanno effettuato un servizio straordinario ad ampio raggio. Sei gli esercizi commerciali ispezionati tra ristoranti e locali notturni. In una nota e pluripremiata pizzeria di via San Pasquale, i controlli sanitari hanno portato al sequestro di circa 25 chili di alimenti privi di tracciabilità e alla contestazione di un'insegna non autorizzata: per il titolare è scattata una sanzione di circa 2.500 euro.

Nel corso delle verifiche i militari hanno controllato anche un locale di via Bisignano, dove è stata accertata la somministrazione di alcol a un minorenne di 17 anni, oltre alla mancanza del nulla osta per l’impatto acustico e all'occupazione abusiva di suolo pubblico. Sanzioni anche per un locale notturno di via Santa Caterina a Chiaia, privo delle autorizzazioni acustiche previste. Il bilancio complessivo dei controlli parla di 80 persone identificate, 22 veicoli controllati, 17 contravvenzioni elevate e 4 mezzi sequestrati. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti, mentre cinque parcheggiatori abusivi sono stati denunciati.