Anche tre motori di aereo fra auto e furgoni rubati: la scoperta dei carabinieri nel Napoletano

A cura di Giuseppe Cozzolino

I motori degli aerei rubati nel campo rom.

C'erano perfino motori di aerei rubati all'interno del campo rom di Giugliano in Campania: li hanno ritrovati i carabinieri nel corso di controlli all'interno delle aree ASI e di via Carrafiello, popolate da circa 800 persone, in gran parte sotto i 18 anni. Ritrovati anche 47 veicoli tra automobili e furgoni: 2 di questi erano stati rubati precedentemente, altri 8 erano invece sotto sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria, gli altri 37 erano invece intestati a persone inesistenti e senza assicurazione.

L'operazione dei carabinieri di Giugliano in Campania ha visto l'impiego di quaranta militari: ma la scoperta più grande è stata quella di motori di aerei, trovati in un locale improvvisato formato da lamiere. Quattro in tutto i motori recuperati, appartenenti ad aerei ultraleggeri dai quali erano stati rubati in un campo di volo di Castel Volturno appena la notte precedente. I responsabili hanno provato a dare una spiegazione ai carabinieri che però non è stata convincente, e per loro è scattata la denuncia per ricettazione.

Recuperata anche una cinghia che viene solitamente utilizzata per sradicare saracinesche e sportelli bancomat, nonché vari attrezzi funzionali allo scasso. Inoltre, recuperati e posti sotto sequestro cumuli di immondizia, tra cui rifiuti pericolosi come pneumatici, scarti tessili, pezzi di auto e taniche di oli motore, oltre a rifiuti non ancora classificati: sono in corso anche le analisi del terreno per verificare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere. L'operazione si è conclusa con denunce per ricettazione e 37mila euro di multe varie.