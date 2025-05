video suggerito

Anche gli ospedali di Napoli si preparano alla festa scudetto: potenziato il Pronto Soccorso al Cardarelli Rafforzati i pronto soccorso degli ospedali in vista della partita scudetto Napoli-Cagliari. Presidi Asl in 4 piazze. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli anche gli ospedali si preparano per la possibile festa Scudetto: più infermieri al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" nella serata di venerdì 23 maggio, quando è in programma la partita Napoli-Cagliari, alle 20,45, che potrebbe assegnare il tricolore del Campionato di Calcio di Serie A 2024-'25. Per l'occasione, la facciata del nosocomio napoletano, il più grande del Mezzogiorno, sarà illuminata di azzurro a sostegno del club partenopeo, così come avvenuto anche in occasione del terzo scudetto del Napoli nel 2023.

Napoli-Cagliari, potenziato il Pronto Soccorso del Cardarelli

Domani, in occasione della gara di calcio casalinga del Napoli, il Cardarelli rafforzerà il suo Pronto soccorso, l’area della medicina d’urgenza e l’Osservazione Breve Intensiva (Obi) con più infermieri e consentirà che il turno pomeridiano di tutti i reparti si concluda in anticipo, alle 19 e non alle 20, per decongestionare l’ospedale e favorirne il flusso in uscita e in entrata, in relazione al piano traffico adottato dal Comune.

Il piano straordinario del Comune, infatti, prevede di istituire dalle ore 18:00 di venerdì 23 maggio alle ore 12 di sabato 24 maggio 2025 il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai seguenti presidi ospedalieri con pronto soccorso:

a) Ospedale del Mare, via Enrico Russo civ. 41

b) Ospedale Cardarelli, via Cardarelli civ. 9

c) Ospedale Pediatrico Santobono, via Mario Fiore civ. 6

d) Ospedale San Paolo via Terracina civ. 219

e) Ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca civ. 41

f) Ospedale CTO viale Colli Aminei civ. 21

g) Ospedale Villa Betania, via Argine civ. 604;

h) Ospedale Fatebenefratelli, via Alessandro Manzoni civ. 220;

Presidio della Polizia di Stato in ospedale

Per garantire la sicurezza in Pronto Soccorso, inoltre, la Polizia di Stato ha predisposto un proprio presidio all'interno del reparto, mentre l'ospedale ha programmato un rafforzamento alla sicurezza interna con una ronda dedicata. Per sostenere il club partenopeo nell’ultima decisiva partita di campionato, la facciata del Padiglione monumentale sarà illuminata di azzurro a partire dalle ore 20:30 di domani.

I presidi sanitari dell'Asl in quattro piazze

L'Asl Napoli 1 Centro, inoltre, ha istituito dei punti Health point con personale sanitario e ambulanza in prossimità di piazza del Plebiscito, in piazza Garibaldi, in piazza del Gesù e in prossimità di piazza Vittoria.