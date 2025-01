video suggerito

Anastasia Sarro precipitata dal balcone in Messico, intervento chirurgico durato 10 ore La ragazza irpina sottoposta ad un intervento chirurgico durato dieci ore, ma non è in pericolo di vita. La famiglia in viaggio verso il Messico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Anastasia Sarro [Foto / Instagram]

Un intervento chirurgico durato 10 ore quello al quale è stata sottoposta Anastasia Sarro, la 23enne di Montemiletto, in provincia di Avellino, precipitata dal balcone al secondo piano della residenza dove vive a Querétaro, in Messico, dove si trova per un programma di studi. La famiglia è partita alla volta del paese mesoamericano, in attesa che le sue condizioni migliorino e permettano di riportarla in Italia. La giovane è ora ricoverata in una clinica privata di San Cristóbal Ecatepec, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze investigative messicana sono intanto al lavoro per chiarire la dinamica del fatto: pare che la giovane fosse in casa da solo al momento del fatto, il che lascerebbe propendere per una caduta accidentale, ma nessuna pista in realtà è davvero esclusa. La caduta, da un'altezza di dieci metri, le ha provato diverse fratture, per le quali è stata sottoposta all'intervento chirurgico delle scorse ore. A dare l'allarme alla famiglia un amico della ragazza, anche lui originario della provincia irpina. Figlia di una coppia di medici dentisti, Anastasia Sarro si trova in Messico per un programma di studi post laurea (Erasmus+) dopo la laurea in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione conseguita a Torino. Del suo caso si è occupato anche Carmine De Angelis, consigliere del ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha messo in contatto la famiglia della ragazza con l'ambasciatore italiano in Messico, Alessandro Modiano, che ha poi preso in carico la vicenda, in attesa di sviluppi giudiziari da parte delle autorità messicane che indagano a tutto campo.