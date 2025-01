video suggerito

Precipita da un balcone in Messico: ricoverata in ospedale Anastasia Sarro, 23enne irpina La 23enne originaria di Montemiletto è in Messico per un periodo di studi: sarebbe caduta accidentalmente dal secondo piano della sua abitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anastasia Sarro

Una ragazza di 23 anni è precipitata da un balcone in Messico ed è ora ricoverata in ospedale: si tratta di Anastasia Sarro, originaria di Montemiletto in provincia di Avellino. La giovane non sarebbe in pericolo di vita, e le sue condizioni si sarebbero stabilizzate nonostante le diverse ferite e fratture riportate nella caduta: la 23enne irpina è precipitata dal secondo piano, finendo al suolo dopo una caduta di dieci metri.

Anastasia Sarro [Foto / Instagram]

La giovane si trova in Messico per un periodo di studi nell'ambito di un programma universitario (Erasmus+), dopo essersi laureata in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione conseguita a Torino. Tutta da accertare la dinamica della caduta, ma al momento sembrerebbe prendere corpo l'ipotesi della caduta accidentale: la giovane era da sola in casa quando è avvenuto il tutto, e gli investigatori messicani sembrerebbero propendere per questo scenario.