Ambulanza bloccata rompe la ruota ai Quartieri Spagnoli: “Troppa sosta selvaggia e tavolini” Esposito: “L’ambulanza si stava destreggiando tra auto in sosta vietata e tavolini, quando ha urtato un muretto e la ruota è scoppiata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'ambulanza del 118 ha rotto una ruota oggi pomeriggio ai Quartieri Spagnoli, mentre cercava di svoltare in piazzetta Montecalvario, dove si trova la seconda uscita della metropolitana Linea 1 di Toledo. Il mezzo stava facendo manovra, ma ha colpito un muretto a causa dello spazio ristretto a disposizione. "Quella zona è invasa da auto e motorini in sosta vietata, purtroppo i mezzi di soccorso hanno molte difficoltà a passare", commenta Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del comitato Vivibilità Cittadina.

Incidente a piazza Montecalvario

Per Esposito, tra i problemi di vivibilità della zona, oltre alla sosta selvaggia, c'è anche quello dei tavolini di bar e ristoranti che occupano le strade. "Si tratta di un problema serio – dichiara Esposito – perché la presenza dei tavolini ostacola anche i mezzi di soccorso. Ad ogni modo, al momento dell'incidente il bar che si trova in piazza oggi era chiuso".

Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 15,30 di oggi, domenica 15 settembre 2024. Il mezzo di soccorso stava svoltando, destreggiandosi tra tavolini e auto in sosta vietata, quando si è incagliato in un muretto. La ruota posteriore è scoppiata ed è stato necessario sostituirla per poter ripartire.

L'episodio è avvenuto nella stessa zona e a pochi minuti di distanza da un altro incidente, dove una ragazza di 30 anni, una turista di Padova, è stata colpita da un vaso di pietra caduto dall'alto, in Vico Sant'Anna di Palazzo. "Tra i due episodi – chiarisce Esposito – al momento, non è dato sapere se ci sia correlazione. Ma è chiaro che l'intervento di soccorso dell'ambulanza è stato rallentato da quanto avvenuto".

