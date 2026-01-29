Ambulanza bloccata in Zona Ospedaliera per una voragine, traffico vicino al Policlinico

Ambulanza del 118 bloccata da una voragine nella Zona Ospedaliera di Napoli. Traffico impazzito in tutta l'area che circonda il Policlinico Federico II. Lo sprofondamento si è verificato oggi, giovedì 29 gennaio, in via Gaetano Salvatore, a quanto apprende Fanpage.it, nella zona adiacente al CNR del Policlinico Federico II. Tutta l'area di Santa Croce è rimasta paralizzata per ore. "Non è possibile tollerare ancora questa situazione di traffico in Zona Ospedaliera – commenta Francesco Ruggiero, presidente della commissione Trasparenza della VIII Municipalità di Chiaiano – Disagi, difficoltà e pericoli continui per la pubblica e privata incolumità, zero Sicurezza".

Già lo scorso anno, Ruggiero aveva denunciato la situazione di fragilità che caratterizza le strade della Zona Ospedaliera di Napoli, dove si trovano importanti ospedali come il Cardarelli, il Cotugno, il Monaldi e il Policlinico Federico II. In una nota di dicembre, il consigliere segnalava il "grave e perdurante disservizio della manutenzione e gestione delle seguenti strade: via Camillo Guerra, via Piscinelli, via Nazareth ai Camaldoli, via Orsolone ai Guantai e via Gaetano Salvatore. Ritengo doveroso portare ancora una volta all'attenzione la grave e ormai insostenibile situazione relativa ai servizi di manutenzione e gestione delle strade citate in oggetto che risultano inefficienti per eliminare i pericoli dovuti alla presenza di buche, avvallamenti, sconnessioni, cedimenti stradali connessi alla rottura di condotti fognari e idrici e crolli di muri di confine".

"Considerata la gravità della situazione – concludeva Ruggiero – la concreta minaccia per l'incolumità pubblica e privata, si sollecita con urgenza l'adozione di tutti gli interventi necessari a eliminare i rischi segnalati, affinché sia garantita la sicurezza dei cittadini e la regolare fruizione della viabilità".