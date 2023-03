Ambulanza accompagna tiktoker con sirena accesa a inaugurare negozio, la multa è di 87 euro Dopo due giorni è arrivata la multa: violato il Codice della Strada. Sanzione da 87 euro, che scendono a 60 se pagata entro 5 giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una multa da 87 euro all'ambulanza che ha accompagnato i tiktoker a sirene spiegate e con i lampeggianti accesi ad inaugurare un negozio a Corso Umberto I a Napoli. L'episodio risale al 16 marzo scorso ed ha fatto molto discutere per il video andato in rete e diventato subito virale. Ieri, a due giorni dai fatti, è arrivata la sanzione amministrativa per la Onlus che gestisce l'ambulanza. La multa è stata elevata dagli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo, che dopo il clamore mediatico suscitato dal video hanno convocato l'autista dell'ambulanza, che nel frattempo era stata identificata dalle immagini.

"Violato il Codice della Strada"

La multa è scattata per la violazione dell'articolo 177 del Codice della Strada, commi 1 e 4, che norma la "Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze", e che prevede una multa da 87 a 344 euro in caso di violazione. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 87 euro, che scendono a 60,90 euro se pagati entro 5 giorni. Il conducente dell'ambulanza avrebbe fatto "uso del dispositivo supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, sebbene non ricorressero urgenti motivi di istituto".

In pratica la sanzione è scattata perché non c'era un valido motivo per tenere accesi sirena e lampeggiante dell'ambulanza, che devono essere utilizzati solo per motivi connessi ai soccorsi sanitari urgenti, come prevede la normativa, per farsi largo, appunto nel traffico e salvare vite umane.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Errore della Onlus"

Per l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, "È di 87 euro (art. 177) il verbale consegnato alla ONLUS che ha noleggiato un mezzo di soccorso per una festa privata utilizzando lampeggianti e sirene in maniera impropria.Se il verbale viene pagato subito (entro 5 giorni) sarà di 60 euro. A voi commenti e conclusioni…".

Nessuna responsabilità, è bene chiarirlo, hanno i tiktoker presenti nei video. "Lo sbaglio – spiega Ruggiero – è esclusivamente della Onlus che non avrebbe dovuto permette il noleggio del mezzo per tale scopo e non avrebbe dovuto accendere le sirene, nemmeno per 3 metri di tragitto, nemmeno da fermi. Le ambulanze usate nei set cinematografici, infatti, hanno concessioni particolari e le strade sono chiuse al traffico".

Il video virale dei tiktoker

Il video dell'evento era stato pubblicato giovedì sui social ed era diventato in poche ore virale. Nelle immagini si vede l'ambulanza arriva con la sirena e i lampeggianti attivati davanti al negozio, ad evento già iniziato e con alcuni ospiti già presenti; dalle immagini appare evidente che si tratta di un vero mezzo di soccorso, completo anche di parte della strumentazione interna, sul quale il nome dell'associazione è stato coperto con quello del negozio.

Il veicolo si ferma e un uomo vestito come un soccorritore apre il portellone, facendo scendere delle ragazze con delle buste su cui c'è il nome del negozio e uno dei tiktoker, che di lì a poco annuncia: "Siamo venuti con l'autoambulanza perché ci stava un'emergenza".