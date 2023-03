Ambulanza con sirena e lampeggiante per inaugurare un negozio, cosa rischia il proprietario del mezzo Convocato dalla Municipale il titolare dell’associazione proprietaria dell’ambulanza usata per l’inaugurazione del negozio a Napoli.

A cura di Nico Falco

È stato convocato dalla Polizia Locale il responsabile dell'associazione proprietaria dell'ambulanza che è stata utilizzata per l'inaugurazione di un negozio sul corso Umberto I, nel centro di Napoli, nel pomeriggio di ieri, 16 marzo; l'uomo dovrà presentare la documentazione relativa al veicolo e mostrare le eventuali autorizzazioni per l'utilizzo in un evento che nulla a che fare con esigenze sanitarie e di soccorso.

Il video dell'evento era stato pubblicato ieri sui social, anche dall'account del negozio di abbigliamento, ed è stato acquisito dalla Municipale. Come si vede nelle immagini, l'ambulanza arriva con la sirena e i lampeggianti attivati, modalità che è soggetta a una specifica regolamentazione prevista dal Codice della Strada: l'utilizzo è consentito soltanto per servizi urgenti di istituto e per questo motivo al titolare dell'associazione, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, potrebbe venire contestata la violazione dell'articolo 177, con sanzione che va dagli 87 ai 344 euro.

Ambulanza per accompagnare i tiktoker all'inaugurazione

Nei video circolati ieri, e in altri successivamente pubblicati, si vede il momento dell'arrivo dell'ambulanza davanti al negozio, ad evento già iniziato e con alcuni ospiti già presenti; dalle immagini appare evidente che si tratta di un vero mezzo di soccorso, completo anche di parte della strumentazione interna, sul quale il nome dell'associazione è stato coperto con quello del negozio.

Il veicolo si ferma e un uomo vestito come un soccorritore apre il portellone, facendo scendere delle ragazze con delle buste su cui c'è il nome del negozio e uno dei tiktoker, che di lì a poco annuncia: "Siamo venuti con l'autoambulanza perché ci stava un'emergenza", per poi proseguire nello stile del personaggio che interpreta sul social.