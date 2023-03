L’ambulanza con le sirene per portare i tiktoker: l’assurda inaugurazione del negozio a Napoli Un’ambulanza è stata usata per l’inaugurazione di un negozio nel centro di Napoli; intervenuta la Polizia Locale: sanzionato il titolare, accertamenti in corso.

A cura di Nico Falco

L'ambulanza arriva con sirene e lampeggianti attivati, qualcuno ripete "fate spazio, fate spazio". Le immagini sembrano quelle di un intervento di urgenza, ma dal veicolo invece dei sanitari scendono dei TikToker ed uno di loro poco dopo spiega: "Siamo venuti qua con l'autoambulanza perché ci stava un'emergenza". Già, perché la scena immortalata nei video che stanno rimbalzando in queste ore sui social, sembra assurdo ma è così, mostra l'inaugurazione in un negozio di abbigliamento nel centro di Napoli, lungo il corso Umberto I.

In uno dei video, pubblicato dallo stesso negozio, il veicolo si vede meglio, anche all'interno. Il nome della società è stato coperto con quello dell'attività commerciale, ma non ci sono dubbi: quella è un'ambulanza vera, non dell'Asl ma con tutta probabilità noleggiata da una ditta privata. Dentro c'è persino una barella e anche l' "equipaggio" indossa abiti che somigliano a quelli dei sanitari. E pochi dubbi anche sul fatto che chiunque, nel vederla in strada e con la sirena, abbia pensato ad una emergenza sanitaria e non alla messinscena di un gruppetto di TikToker piuttosto noti in ambito locale.

Questa volta, però, la trovata potrebbe avere risvolti giudiziari. In piazza Nicola Amore, apprende Fanpage.it, è intervenuta la Polizia Locale che ha identificato il titolare e gli ospiti presenti e nelle prossime ore verrà notificato un verbale per impatto acustico. Naturalmente accertamenti sono in corso anche sull'ambulanza, che non poteva essere utilizzata per questi scopi e, soprattutto, con queste modalità.

"Se questo non è procurato allarme, diteci voi cos'è – si chiede l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate – chiediamo alle autorità di prendere seri provvedimenti contro queste persone che, oltre ad avere infranto la legge, hanno sminuito l'immagine di chi si adopera tutti i giorni per tutelare la salute altrui".