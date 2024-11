video suggerito

Alta Velocità, sciopero di 23 ore dei macchinisti nel fine settimana: a rischio le Frecce Sciopero dalle 19 di sabato 9 novembre alle 18 di domenica 10 dei macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania di Trenitalia: a rischio le Frecce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un altro fine settimana di passione per chi utilizza il trasporto pubblico, dopo lo sciopero di 24 ore previsto per oggi, venerdì 8 novembre. Stavolta ad incrociare le braccia saranno i macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania di Trenitalia, e dunque non riguarderà l'intero comparto dell'Alta Velocità sebbene potrebbe creare non pochi problemi a chi nel fine settimana si sposta soprattutto con le Frecce.

Lo sciopero è stato promosso dalle Segreterie Regionali Campania delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che hanno proclamato uno sciopero di 23 ore dei macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania di Trenitalia dalle ore 19:00 del 9 novembre alle ore 18:00 del 10 novembre 2024. "Durante la giornata saranno possibili ripercussioni sulla circolazione di alcune Frecce", fanno sapere dall'azienda, che specifica anche che "gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero", prosegue la nota, "sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21", conclude Trenitalia nella sua nota.