All'Ospedale del Mare di Napoli un albergo nel quale ospitare coloro che sono risultati positivi al Coronavirus ma che non possono osservare il prescritto isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni. Nella giornata odierna, la Giunta regionale della Campania ha firmato la delibera con la quale si dispone l'apertura della residenza: l'hotel sarà annesso all'Ospedale del Mare, nosocomio che sorge nell'area orientale di Napoli, già Covid Center; si tratta di una struttura che fino ad ora non era in funzione perché, come hanno fatto sapere dall'Asl Napoli 1 Centro, l'albergo non avrebbe avuto una forte risposta dal mercato dal momento che l'Ospedale del Mare è diventato soltanto da poco un Dea di II livello.

L'albergo ospiterà tra gli 88 e i 176 positivi

Da quanto si apprende, l'hotel dovrebbe aprire la prossima settimana e sarà gratuito. Nel corso dei prossimi giorni si completeranno gli arredi delle 22 stanze che compongono l'albergo, che potrà ospitare tra le 88 e le 176 persone positive, che così trascorreranno l'isolamento nella struttura. Inoltre, da quanto si apprende, le stanze saranno doppie per i congiunti risultati positivi al tampone, mentre singole per coloro che trascorreranno l'isolamento da soli. E ancora, ogni stanza sarà dotata di wifi, bagno privato e tv, mentre all'interno della struttura saranno presenti infermieri; qualora si riscontrasse l'insorgenza di sintomi o il peggioramento delle condizioni di salute, il paziente è tenuto a contattare il proprio medico curante, come fanno sapere dalla Regione, oppure in caso di gravi esigenze gli infermieri possono contattare il 118 per il ricovero del paziente in ospedale.