video suggerito

All’ospedale Cardarelli 700 donatori in 7 giorni, ma il sangue Gruppo 0 manca ancora: “Venite a salvare vite” L’ospedale: “Serve sangue gruppo 0 positivo e negativo. Duecento persone a settimana hanno bisogno di fare trasfusioni per vivere” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oltre 700 persone in 7 giorni si sono recate all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli per donare il sangue, rispondendo all'appello lanciato per far fronte all'emergenza che si sta registrando nel mese di agosto. Molte persone sono in vacanza, i donatori non bastano mai, mentre servono sempre nuove sacche per le trasfusioni. Nonostante la grande risposta dei cittadini, che in questi giorni si sono recati in massa alla banca del sangue per rimpinguare le scorte, il nosocomio partenopeo ha lanciato un nuovo appello: "Serve sangue gruppo 0 positivo e negativo. Molti volontari hanno donato, ma l’emergenza continua. Chi può venga a donare".

La gara di solidarietà dei napoletani

Le campagne di sensibilizzazione e gli appelli che da più parti si sono levati per invitare alla donazione hanno funzionato: sono stati in 700 negli ultimi sette giorni i volontari che hanno donato il sangue presso il centro trasfusionale del Cardarelli e nei centri mobili delle associazioni di volontariato convenzionate con l’ospedale. Questa mobilitazione, però non basta.

"Le prossime settimane – scrive il Cardarelli in una nota – la città si svuoterà, si teme un calo ulteriore delle donazioni e le scorte non sono sufficienti a garantire le tante trasfusioni che occorre fare ai pazienti che devono sottoporsi ad interventi chirurgici o a terapie trasfusionali. Il solo Centro di malattie rare del globulo rosso ha in carico oltre 200 pazienti che effettuano circa 90 trasfusioni a settimana. Nell’80% dei casi si tratta di pazienti talassemici, nel 15% di drepanocitici e nel 5% dei casi di patologie ancora più rare. Queste trasfusioni sono salvavita e non possono essere rimandate".

L’ospedale necessita in particolare di sangue Gruppo 0 positivo e negativo. Si ricorda che anche nella prossima settimana sarà possibile donare il sangue presso il Cardarelli, tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Coloro che accedono all’ospedale per donare il sangue hanno la possibilità di parcheggiare gratuitamente all’interno della struttura.