Appello dell’ospedale Cardarelli: “Serve sangue del gruppo 0, venite a donarlo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli lancia un appello: "Chi può venga alla banca del sangue per donare sangue gruppo 0". Il nosocomio fa sapere infatti che il sangue di quel tipo è ai minimi, e sono così a rischio gli interventi chirurgici non urgenti per chi ha quel gruppo sanguigno. Da qui, l'appello a donare, chi può, il sangue.

"Ogni mese il fabbisogno del Cardarelli è di 1.500 litri di sangue", spiegano in una nota, "frutto di donazioni volontarie di migliaia di pazienti. I mesi più critici per le donazioni sono quelli estivi, quando i traumi della strada aumentano e il numero dei donatori si riduce", sottolinea l'ospedale napoletano. Che aggiunge:

In questi giorni le scorte di sangue di gruppo 0 si stanno esaurendo e si corre il rischio di dover limitare gli interventi chirurgici alle sole emergenze. Per questa ragione l’ospedale Cardarelli invita tutti coloro che possono donare sangue Gruppo 0 a recarsi presso il centro trasfusionale posto al piano terra dell’edificio E dell’ospedale in Via Cardarelli 9, Napoli.

Chiunque abbia un gruppo sanguigno di tipo 0 può donare il sangue dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 presso la banda del sangue dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 081 747 24 89 oppure il numero di rete mobile 331 67 02 222. Inoltre, proprio per creare maggiore sensibilità su questi temi, già dalla fine di giugno l’ospedale Cardarelli ha avviato una campagna di comunicazione pensata per invitare i cittadini a recarsi in ospedale prima delle vacanze per donare il sangue. Sarà comunque possibile donare sangue anche di altri gruppi sanguigni: il nosocomio napoletano, infatti, con i suoi 18mila interventi l'anno, ha bisogno di continue scorte.