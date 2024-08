Allerta per ondate di calore in Campania fino alle 14 di lunedì 5 agosto

video suggerito

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Nuova allerta per ondate di calore in Campania: il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale, "in considerazione del quadro meteo in atto", ha fatto sapere di aver prorogato l'avviso di allerta per ondate di calore attualmente in atto "fino alle ore 14 di lunedì 5 agosto". Fino alle 12 di domani, sabato 3 agosto, l'allerta riguarderà l'intero territorio della Regione Campania, mentre dalle 12 l'avviso interesserà "solo i comuni definiti a rischio elevato in base all'elenco riportato nella Delibera di Giunta regionale n.870 del 08/07/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 01/08/2005", vale a dire quelli della fascia costiera dell'intera regione.

"In queste aree si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di +3-5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80% ed in condizioni di scarsa ventilazione", fa sapere ancora la protezione civile regionale. Si potranno toccare, dunque, anche i 41 gradi centigradi, se si considera che già domenica su Napoli sono attesi circa 37 gradi alle 14, e che dunque con umidità e afa la percezione salirà di almeno altri 4 gradi. Nonostante, dunque, la possibilità di rovesci soprattutto sulle zone interne, si preannuncia un fine settimana particolarmente "rovente" sull'intera regione, soprattutto lungo la fascia costiera che, con ogni probabilità, sarà anche presa d'assalto dai bagnanti per il primo fine settimana di agosto, per molti coincidente anche con l'inizio delle ferie vere e proprie.