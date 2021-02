Allerta meteo su tutta la Campania, e ad Avellino scatta la chiusura delle scuole. Lo ha deciso il sindaco, Gianluca Festa, che ha dato la notizia con un breve video diffuso sui propri social netwotk. Resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, che riapriranno direttamente lunedì 15 febbraio eccetto le scuole superiori: in quest'ultimo caso, è stata decisa infatti la proroga della didattica a distanza.

"Ho disposto per domani la chiusura di tutte le scuole cittadine", ha spiegato il sindaco Gianluca Festa, "dopo aver ricevuto notizie sull’allerta meteo che colpirà l'Irpinia, per evitare rischi per i nostri ragazzi. Colgo l'occasione anche per annunciarvi", ha aggiunto il sindaco Festa, "che ho deciso di prorogare per almeno un'altra settimana la didattica a distanza per le scuole superiori. Inoltre, una buona notizia: partirà a breve lo screening per il personale docente ed ATA, mentre il Comune è disponibile", ha concluso il primo cittadino del capoluogo irpino, "ad effettuare tamponi rapidi anche agli alunni delle scuole superiori. Come ho sempre detto, le lezioni riprenderanno in presenza solo quando avrò la garanzia che non ci sono rischi per i nostri ragazzi".

Per domani, intanto, la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo su tutta la regione: rischio neve anche a bassa quota (osservati speciali le colline del Vomero, dei Camaldoli e la zona del Rione Alto a Napoli), mentre nelle zone interne si attendono anche forti nevicate soprattutto su Irpinia, Sannio e Matese: pronti i mezzi spargisale, e massima attenzione lungo le strade. Temporali e violente precipitazioni anche lungo la fascia costiera, con temperature in picchiata.