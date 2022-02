Allerta meteo per vento forte e mareggiate in Campania prorogata fino a mezzanotte Continua il maltempo in Campania, la protezione civile proroga l’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Campania continua ad essere colpita dal maltempo. La protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo per raffiche di vento forte e rischio mareggiate fino alla mezzanotte di oggi, martedì 22 febbraio 2022. L'avviso diramato ieri sarebbe scaduto, invece, alle ore 14. Si prevedono ancora venti forti, che da occidentali diverranno settentrionali, con locali rinforzi. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. La Protezione Civile ha raccomandato alle autorità competenti di mantenere in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Scuole chiuse in Campania per allerta meteo

Non sono previsti fenomeni di dissesto idrogeologico connessi alle precipitazioni pertanto il codice colore è verde. Si ricorda che l'allerta vento non è associata ad alcun codice colore. L'avviso di allerta meteo della protezione civile, quindi, ha dato la possibilità ai sindaci di emanare ordinanze a livello locale, come la possibilità di chiudere le scuole, i parchi e i giardini pubblici e i cimiteri. Misure tese ad evitare il rischio della caduta di rami e alberi o il distacco di calcinacci. Le decisioni in questi casi spettano ai primi cittadini, come detto, di concerto con i Cot, le task force di tecnici e Protezione Civile. Il maltempo, quindi, proseguirà anche nel pomeriggio. L'invito a tutti i cittadini è alla massima prudenza, ad evitare quindi di uscire di casa o di limitare gli spostamenti. A prestare anche molta attenzione in prossimità di alberi e cornicioni.