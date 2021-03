Allerta meteo domani e lunedì mattina in Campania per vento forte e mare agitato. Lo ha disposto la Protezione civile della Regione Campania, emanando l'avviso di allerta che sarà in vigore dalle ore 10 di domani, domenica 14 marzo 2021, e per le successive 24 ore, fino alle ore 10 di lunedì 15 marzo 2021. L'allarme riguarda il vento forte e il mare agitato, con possibili raffiche. "I venti – scrive la Protezione Civile – spireranno forti occidentali con raffiche. Il mare si presenterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte". L'ente ha raccomandato alle autorità competenti di "attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi Piani di Protezione civile". I sindaci dei diversi comuni campani, quindi, potranno prendere provvedimenti come la chiusura eventualmente dei parchi e dei cimiteri cittadini.

Le temperature, quindi, nelle prossime 24 ore potrebbero registrare un calo con le massime che potrebbero scendere di un paio di gradi, con la percezione dell'abbassamento della temperatura acuita anche dal vento forte. Non è escluso che nella giornata di domani si possa registrare anche pioggia. Lunedì dovrebbe tornare il sole. Mentre le previsioni meteorologiche prevedono pioggia anche nella prossima settimana, a partire da martedì. Il maltempo, insomma, non sembra voler abbandonare la Campania. Solo il 9 marzo scorso, la Protezione Civile aveva prorogato di 24 ore l'allerta meteo gialla, con un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio regionale: precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di temporali intesi, con raffiche di vento e possibili grandinate e tempeste di fulmini.