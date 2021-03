Continua il maltempo su Napoli e Campania: la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo gialla prevista per oggi fino alle ore 12 di domani, mercoledì 10 marzo. A partire dalle 18 di oggi e, appunto, fino alle ore 12 di domani, si assisterà a un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio regionale: sono previste precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di temporali intesi, con raffiche di vento e possibili grandinate e tempeste di fulmini. Ecco, nello specifico, le aree interessate: Napoli, isole, Piana Campana, area vesuviana, Alto Volturno, Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. A partire da questa sera, i temporali raggiungeranno anche Piana del Sele, Alto e Basso Cilento.

Oltre ai temporali, la Protezione Civile rende noto che potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tratti tombati, restringimenti, ecc); possibile caduta massi in più punti del territorio; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili: si segnalano particolari criticità nelle zone già colpite dalle precipitazioni o particolarmente fragili in cui saranno possibili fenomeni franosi e caduta massi anche in assenza di precipitazioni.