Allerta ondate di calore in Campania: temperature superiori di 7 gradi, umidità e zero vento dal 10 agosto

La Protezione Civile della Campania ha diramato un avviso di criticità per “ondate di calore” dalle 8 di domenica 10 agosto alle 20 di martedì 12 agosto.
A cura di Pierluigi Frattasi
Nuove ondate di calore in arrivo in Campania
Il grande caldo sta per abbattersi sulla Campania. Si prevedono temperature superiori di 7 gradi rispetto alle medie stagionali, forte umidità, con punte fino al 70 per cento, e niente vento. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha diramato un avviso di criticità per "ondate di calore", a partire dalle ore 8,00 di domani mattina, domenica 10 agosto, e per i successivi due giorni, fino alle ore 20,00 di martedì 12 agosto.

Temperature superiori a 7 gradi alla media

Si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-7 °C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

La Protezione Civile ha raccomandato di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono state invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito della Protezione Civile della Campania.

