Allerta Meteo in Campania per 24 ore, temporali fino alle 20 di sabato 24 febbraio Allerta meteo in Campania dalle 20 di oggi venerdì 23 febbraio e fino alle 20 di domani sabato 24 febbraio per temporali e vento forte su tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo per temporali su tutta la Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di livello Giallo per piogge e temporali per 24 ore, valido dalle 20 di stasera, venerdì 23 febbraio, alle 20 di domani, sabato 24 febbraio. Sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità".

La Protezione Civile della Regione Campania ha poi avvertito:

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane.

Nella giornata di oggi, invece, proseguirà l'allerta annunciata già ieri per vento forte, con raffiche e mare agitato con possibile rischio di mareggiate. "Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale", conclude la nota della Protezione Civile regionale.