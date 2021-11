Allerta meteo in Campania, domani 4 novembre scuole chiuse in molti comuni Allerta meteo in Campania, scuole chiuse domani 4 novembre in diversi comuni. Nel Casertano, già scuole chiuse a Castel Volturno e Santa Maria Capua Vetere. Altri comuni delle cinque province campane stanno però emanando diverse ordinanze per lasciare gli studenti a casa. A Napoli invece il nuovo sindaco Gaetano Manfredi conferma l’apertura delle scuole anche per domani.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo prorogata in Campania: fino alle 23.59 di domani 4 novembre dunque ci sarà ancora emergenza climatica in Campania, e di conseguenza i comuni hanno iniziato a decidere autonomamente se chiudere le scuole per la durata del maltempo, specialmente nei comuni dove l'allerta è di secondo livello (sono tre le possibilità, giallo, arancione e rosso). Previsti ancora temporali, forte vento e mare agitato, soprattutto in mattinata: l'allerta meteo arancione, infatti, sarà in vigore fino alle ore 8 di domani, mentre per il resto della giornata l'allerta diventerà di colore giallo.

A Napoli confermate le scuole aperte: il comune guidato dal nuovo sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di lasciare aperti gli istituti scolastici. Nel casertano invece, dove i danni del maltempo sono stati consistenti nelle scorse ore, in molti hanno già optato per la chiusura, come Castel Volturno e Santa Maria Capua Vetere.

In seguito all'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, i seguenti comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, giovedì 4 novembre:

Leggi anche Scuole aperte domani a Napoli. Per giovedì 4 novembre allerta meteo gialla dalle ore 8