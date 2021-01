Nuova allerta meteo in Campania: la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di colore giallo dalle 22 di questa sera, venerdì 1° gennaio, e fino alle 22 di domani, sabato 2 gennaio. Si prevedono sull'intera regione "venti localmente forti con raffiche e mare prevalentemente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte", fa sapere la protezione civile. Sulle zone dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro, si attendono anche violenti temporali. L'inverno, insomma, sembra essere entrato nel vivo.

La Protezione Civile regionale ha segnalato inoltre la possibilità di criticità per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, "con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse", ma anche del possibile innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, nonché di "possibili cadute massi in più punti del territorio, occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli". La raccomandazione, insomma, è quella di prestare massima attenzione ed in particolare "alle conseguenze dei venti forti e del moto ondoso attuando il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso". Il rischio infatti è quello relativo a nuove eventuali mareggiate lungo le coste come quella già vista a Napoli lo scorso 28 dicembre, che allagò l'intero Lungomare di via Caracciolo, distruggendo anche i gazebo esterni dei ristoranti e sfondando le mura di protezione poste lungo il marciapiedi, arrivando perfino a colpire le automobili di passaggio.