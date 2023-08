Allerta Meteo in Campania, dalle 14 temporali e grandinate soprattutto a Salerno e in Cilento Allerta Meteo in Campania dalle 14 di oggi domenica 20 agosto fino alla mezzanotte: temporali, grandinate, fulmini e raffiche di vento soprattutto nel Salernitano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo in Campania per la giornata di oggi, domenica 20 agosto: la Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali dalle 14 di oggi fino alle 23.59 di stasera. "Sui settori meridionali della regione potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associato a grandine, fulmini e raffiche di vento". Le zone più interessate sono quelle della Piana Sele, l'Alto e Basso Cilento e il Tanagro. "Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi", si legge nella nota della Protezione Civile della Campania.

La perturbazione, però, è destinata ad esaurirsi nella notte: a partire da domani in tutta la Campania, compresa la vasta provincia di Salerno che comprende l'intero Cilento, torneranno sole e temperature in aumento, con punte anche di 35 gradi nelle ore più calde.