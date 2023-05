Allerta meteo gialla in Campania prorogata fino alle 20 di domani martedì 2 maggio Prorogata l’allerta meteo gialla su tutta la regione fino alle 20 di domani, martedì 2 maggio: previste piogge e temporali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata fino alle 20 di domani, martedì 2 maggio, su tutta la Campania. La proroga è stata diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania in vista delle piogge e temporali che in queste ore si stanno intensificando in tutta la regione. Il colore dell'allerta, come già per domenica ed oggi, resta di colore giallo per l'intera regione, dove sono previste "precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità". Fenomeni temporaleschi che saranno caratterizzati, spiega la Protezione Civile, "da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie".

Nel raccomandare la massima prudenza, la Protezione Civile ha anche sottolineato nella nota diramata che