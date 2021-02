Scuole chiuse a Salerno anche domani, mercoledì 10 febbraio 2021, a causa dell'allerta meteo per il maltempo. Per il secondo giorno consecutivo, quindi, gli studenti non entreranno in classe. Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Napoli, che ha firmato l'ordinanza per la sospensione della didattica in presenza per la giornata di domani quando, secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, si assisterà ad un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri che il sindaco Napoli ha tenuto in queste ore con gli organi preposti. Proprio sulla provincia di Salerno, infatti, si concentrano le maggiori criticità del maltempo previste per la giornata di domani, a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Scuole chiuse anche a Sarno

Tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, resteranno chiuse anche nel comune di Sarno. Il sindaco, Giuseppe Canfora, ha firmato l'ordinanza di sospensione in presenza delle attività didattiche, delegando i dirigenti scolastici per la eventuale didattica a distanza. A Cava de' Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sarà facoltà dei singoli dirigenti scolastici prevedere attività didattica a distanza. Restano chiusi anche tutti i parchi e ville cittadine, via Cinque, il cimitero e sospeso il mercato settimanale. Le previsioni meteorologiche, infatti, prevedono un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.