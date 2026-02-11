Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio

Un inizio di 2026 da dimenticare, a Napoli e in Campania, sotto il profilo del maltempo: la Protezione Civile regionale ha diramato l'ennesima allerta meteo. Nel corso della giornata di domani, giovedì 12 febbraio, dalle ore 8 alle ore 20, sono previste intense precipitazioni, anche a carattere di temporale, nonché forti raffiche di vento e mare agitato sulla costa. L'allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali insisterà sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

L'allerta meteo per venti molto forti provenienti dal fronte occidentale, tendenti a diventare nord-occidentali nel pomeriggio, e conseguente mare agitato lungo le coste con possibilità di mareggiate, insisterà sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Come conseguenza del quadro meteorologico atteso, si potrebbero verificare fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, caduta masse e frane. La Protezione Civile della Regione Campania, pertanto, raccomanda agli enti competenti di mettere in atto le misure adeguate a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni meteorologici attesi; si raccomanda, inoltre, di monitorare la corretta tenuta delle strutture esposte alla sollecitazione dei venti e del mare.