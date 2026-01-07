napoli
Allerta meteo a Napoli e in Campania: forti raffiche di vento a partire da stasera

Forte vento e mare agitato in Campania a partire da stasera e fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 8 gennaio: l’allerta meteo della Protezione Civile.
A cura di Valerio Papadia
Persiste il maltempo a Napoli e in Campania: ancora un'allerta meteo, quella diramata dalla Protezione Civile regionale a partire dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 14 di domani, giovedì 8 gennaio. Su gran parte del territorio regionale, infatti, sono previsti forti raffiche di vento e mare agitato; l'allerta meteo non riguarderà le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). In particolare, sono previsti forti venti provenienti dai quadranti nord-occidentali, con conseguente mare agitato e possibili mareggiate sulle coste. L'allerta meteo non riguarda la criticità idrogeologica, dal momento che oggi, in Campania, le precipitazioni sono in attenuazione o in completo esaurimento.

In virtù dei fenomeni meteorologici attesi, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda le autorità competenti di assicurare la corretta manutenzione e tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, nonché di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni previsti.

