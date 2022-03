Allarme bomba a Poggioreale, evacuati l’istituto alberghiero Ferraioli e la scuola Mastriani La minaccia arrivata alla dirigente scolastica tramite email. Sul posto gli artificieri dei carabinieri. Indagini in corso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme bomba all'istituto Alberghiero Antonio Ferraioli di Corso Malta a Poggioreale: evacuati studenti, docenti e personale amministrativo. Sgomberata anche la succursale di via Gorizia e della scuola elementare Mastriani che si trova al piano superiore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo artificieri di Napoli, che stanno passando al setaccio gli stabili alla ricerca di eventuali ordigni, come prevede il protocollo di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, la minaccia sarebbe arrivata alla dirigente scolastica via email. E sono già partite le indagini degli investigatori per risalire all'indirizzo di posta elettronica e all'identità di chi ha inviato il messaggio, facendo scattare l'allarme.

Controlli anche alla succursale in via Gorizia

Visto che l’istituto scolastico Alberghiero Antonio Ferraioli ha una succursale in via Gorizia, i carabinieri stanno effettuando per scrupolo un sopralluogo anche in quel complesso dove al piano superiore c’è una scuola elementare Mastriani. Tutti gli studenti sono usciti e sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri che stanno conducendo tutti gli opportuni controlli, per verificare che non ci siano effettivamente rischi per la cittadinanza.

"Ringraziamo il lavoro tempestivo delle forze dell'ordine intervenute – afferma Carmine Meloro, ex consigliere della IV Municipalità, attivo nei comitati civici di Poggioreale – e la preside Certosina che ha subito allertato gli organi di controllo preposti per tutelare la sicurezza degli studenti e di tutto il personale. Ci auguriamo che si tratti, ovviamente, di un falso allarme e che tutto possa rientrare nel giro di pochi minuti".