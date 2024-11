video suggerito

All’aeroporto di Napoli Capodichino parte il “face pass”, il riconoscimento facciale Al via il progetto pilota: sarà possibile imbarcarsi attraverso il sistema biometrico di riconoscimento facciale all’aeroporto di Napoli Capodichino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sistema biometrico di riconoscimento facciale entra in funzione all'aeroporto di Napoli Capodichino: il progetto pilota ha preso il via quest'oggi per i passeggeri del volo Lufthansa LH335 partito alle 15.50 dal capoluogo partenopeo e diretto a Francoforte sul Meno, in Germania. Il sistema Face Pass permetterà di "snellire" i temi del check-in e per ora è, come detto, solo un progetto pilota: ma tutto lascia credere che presto diventerà il sistema più efficiente per consentire un rapido e sicuro imbarco sui voli. Per utilizzarlo, al momento, è necessario registrarsi ai totem posti vicino ai check-in di Lufthansa, dove si potrà registrare la propria carta d'imbarco, il proprio documento e la scansione del volto. Quindi, attraverso un percorso guidato, l'imbarco avviene in modalità self, senza presentare altri documenti e dunque potendo imbarcarsi più velocemente rispetto a quanto avviene oggi.

"Il nostro obiettivo è accelerare la spinta innovativa ed evolutiva della transizione digitale, estendendo progressivamente il riconoscimento biometrico a tutti i passeggeri in partenza, per migliorare la soddisfazione dei viaggiatori, semplificare i processi ed ottimizzare sicurezza ed efficienza operativa", ha spiegato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac. "Il lancio del sistema di riconoscimento biometrico all'aeroporto di Napoli rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e la semplificazione dell'esperienza di viaggio per i nostri passeggeri. Siamo entusiasti di collaborare con Gesac in questo progetto pilota, che riflette il nostro impegno nell'offrire soluzioni tecnologiche avanzate e sicure, capaci di rendere i processi aeroportuali più efficienti e confortevoli", ha invece aggiunto Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe Lufthansa Group.