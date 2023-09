All’aeroporto di Capodichino torna “Sportello al volo” per chi ha perso o dimenticato la carta d’identità Il servizio è aperto nei giorni feriali e consente di richiedere un documento di identità a 48 ore dalla partenza.

Sarà capitato di perdere i documenti o di accorgersi troppo tardi di averli dimenticati, prima di prendere un volo. Può succedere tra la fretta e lo stress pre-partenza, ti dimentichi di mettere in borsa il portafogli e in un attimo sei al Gate col rischio di rimanere a terra. Non è più un problema all'aeroporto di Capodichino, che con una nota informativa sul sito del comune di Napoli, questa mattina, ha annunciato che dal 7 settembre sarà possibile usufruire del servizio di rilascio delle carte di identità cartacee.

"Sportello al volo", questo il nome del servizio, a cui possono fare richiesta di rilascio delle carte di identità solo ai cittadini italiani che partono dall'aeroporto napoletano, nelle 48 ore successive alla richiesta. La precedenza è stata data a chi deve partire in giornata. Lo stesso sportello ci tiene però a precisare che per tutti i voli nazionali i passeggeri italiani possono viaggiare anche solo con la patente di guida, per fare poi un nuovo documento d'identità con tutta calma.

Sono avvantaggiati i residenti nel comune di Napoli, perché il servizio attinge alla banca dati demografica del comune. Invece gli altri passeggeri dovranno aspettare il nulla osta del comune di residenza. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il costo è di 54,58 euro, a cui vanno aggiunti i diritti fissi e di segreteria per un totale di 60 euro.



Cosa serve per fare la carta d'identità in aeroporto

– 4 fotografie recenti formato fototessera;

– in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, occorre consegnare quest’ultimo all’operatore comunale;

– in caso di furto o smarrimento o deterioramento del vecchio documento occorre portare allo sportello la denuncia fatta alle forze dell'ordine, oltre ad altro documento di identificazione.