Alla guida di una Ferrari a 11 anni: il video diffuso in Rete scatena mille polemiche Un bambino di undici anni alla guida di una Ferrari a Casandrino, in provincia di Napoli. Le immagini, pubblicate in Rete dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, fanno subito il giro del web, scatenando i pareri più discordi. Ma da come guida potrebbe non essere la prima volta che sale a bordo di una vettura.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambino di 11 anni che guida una Ferrari a Casandrino, in provincia di Napoli. Il video è finito in Rete, e si è scatenato così un mare di polemiche tra chi punta il dito contro i genitori e chi invece prova a minimizzare parlando di una semplice bravata. Video che è stato diffuso in Rete dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, dopo la segnalazione di un cittadino: "Salve consigliere, lei volevo far vedere un bambino di 11 anni a cui lasciano portare una Ferrari a Casandrino", si legge nel messaggio, "Certa gente solo perché ha i soldi e i macchinoni si sente padrona del mondo e pensa di poter fare tutto ciò che gli pare educando i propri figli in modo sbagliato".

"Bisogna stroncare questa idea malsana di alcune famiglie di far guidare le auto (Ferrari o non) a minorenni o addirittura bambini", ha commentato invece Francesco Emilio Borrelli. Ma tra i commenti c'è anche difende il bambino e i genitori. "Si trovano in un parco privato", scrive qualcuno, "se non ci fosse stato chi ha fatto il video nemmeno lo sapreste", ha replicato un altro. Pareri contrastanti dunque, ma le immagini di un bambino alla guida di una Ferrari sono comunque molto forti. Per molte persone, infatti, questo tipo di comportamenti alimentato dai genitori potrebbe sviluppare col tempo un disprezzo per le regole da parte del bambino stesso. Fatto sta che il giovanissimo, che si districa tra le automobili in sosta, sembra comunque guidare molto bene l'automobile: dettaglio che non è sfuggito ai più e che potrebbe indicare come potesse essere non la prima volta che un evento del genere si manifesta.