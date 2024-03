Alla Domenica Sportiva il ricordo di Fabio, l’arbitro 22enne di Quarto morto in un incidente L’arbitro Maresca ha ricordato Fabio Buoninsegni, il 22enne di Quarto morto in un incidente stradale dopo aver arbitrato una gara di Prima Categoria: prima il lutto al braccio durante Verona-Sassuolo, poi il commosso ricordo alla Domenica Sportiva su RaiDue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prima la fascia nera del lutto in campo, poi il ricordo alla Domenica Sportiva su Rai 2: l'arbitro Fabio Maresca ha voluto così ricordare Fabio Buoninsegni, 22enne di Quarto morto in un incidente stradale in Cilento, mentre tornava da una gara di Prima Categoria dove era andato ad arbitrare. Fabio Maresca, arbitro napoletano della Serie A, ha scelto di indossare prima il lutto al braccio durante la direzione di Verona-Sassuolo, poi alla sera, ospite della Domenica Sportiva, ha voluto ricordarlo in diretto, parlando di "una tragedia che ha sconvolto la meravigliosa famiglia e la comunità arbitrale, in particolare di Napoli di cui sono il presidente".

In tanti si erano chiesti nel pomeriggio il motivo di quella fascia nera al braccio, che lui ha dedicato "alla tragica scomparsa di un ragazzo di soli 22 anni, Fabio Buoninsegni, di ritorno da una gara di prima categoria in cui è stato vittima di questo grave incidente nel quale ci ha lasciati. Per questo ho ritenuto giusto indossare un simbolo per lui", ha aggiunto ancora Maresca, che la scorsa settimana non aveva potuto indossare la fascia perché non aveva arbitrato.

L'incidente in cui ha perso la vita Fabio Buoninsegni era avvenuto sabato 17 febbraio, in Cilento: troppo gravi le ferite riportate, il giovane si è spento dopo due giorni di ricovero, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo. Immediato il cordoglio di tutto il calcio dilettantistico non solo regionale, ma anche nazionale. Anche l'Associazione Italiana Arbitri aveva voluto ricordarlo. Ai suoi funerali a Quarto Flegreo, durante i quali era stato proclamato il lutto cittadino, avevano preso parte un migliaio di persone, tra cui il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Carlo Pacifici, il suo vice Alberto Zaroli e dallo stesso Fabio Maresca, presidente della sezione Aia di Napoli e visibilmente commosso. Assieme a loro, anche l'arbitro internazionale Marco Guida e vari presidenti di sezione arbitrali, oltre a Carmine Zigarelli, presidente del comitato regionale campano.