“Alla buon’ora”: il buongiorno di TeleA punta su notizie locali e intrattenimento Dal martedì 22 novembre alle 10.30 ogni martedì e venerdì su TeleA la trasmissione condotta da Nunzia Marciano.

Nunzia Marciano

"La buon'ora": così si chiama il programma televisivo bisettimanale che prende il via a partire da domani, martedì 22 novembre TeleA, storica emittente campana, sul canale 13 del digitale terrestre. Il format, condotto dalla giornalista Nunzia Marciano, andrà in onda a partire dalle ore 10.30 del mattino, ogni martedì e

venerdì:

«Con “La buon’ora” entriamo nel time mattutino, una fascia che finora non avevamo ancora coperto con programmi del genere – spiegano gli editori -. Abbiamo scelto però, di farlo con un format che non fosse solo di talk ma anche di approfondimento e informazione e diretto ad un pubblico variegato a cui arriviamo attraverso il canale televisivo ma soprattutto attraverso lo streaming e ancora di più, i social».

«L’idea del nuovo format “La buon’ora” è quella di far trascorrere agli spettatori, un’ora in leggerezza ma ricca di

argomenti, con un tono sempre chiaro e veloce» spiega Nunzia Marciano. «È per questo che ci saranno anche tante rubriche, di diversi contenuti, grazie ad altrettante importanti collaborazioni, a partire dalla rassegna stampa mattutina che, per me che vengo dal mondo delle news, è molto importante, oltre alla scienza,

alla cultura, al cinema e dando spazio anche ai giovani e alla buona musica».