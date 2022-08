Aliscafo contro gli scogli a Napoli, una passeggera: “Una bambina è volata dal passeggino” Gli attimi di paura dei passeggeri del traghetto che ha sbattuto contro il molo San Vincenzo a Napoli. Al momento l’imbarcazione è sotto sequestro e non si esclude nessuna pista.

A cura di Gaia Martignetti

Solo paura e ferite non gravi per i passeggeri dell'aliscafo "Città di Forio", che da Napoli era diretto a Ischia e ha sbattuto contro la banchina del molo San Vincenzo. Ma andiamo con ordine. Verso le 12 del 2 agosto 2022 i passeggeri sentono un urto, forte. Non capiscono cosa sia accaduto. A raccontarlo è Benedetta, una ragazza di 19 anni che tornava dalle vacanze con le amiche.

"È stato tutto all'improvviso perché eravamo appena usciti dal porto di Napoli, l'aliscafo era partito da pochi minuti, penso dovesse andare dritto e poi è dirottato è andato a sbattere dentro la banchina. Io per fortuna non mi sono fatta niente, l'impatto è stato fortissimo. Alcune persone si sono alzate in piedi, altre che erano sul lato destro dove ha sbattuto l'aliscafo sono anche volate indietro contro i sedili, un urlo fortissimo da parte di tutti perché non sapevamo cosa fosse successo. E poi subito dopo l'impatto, abbiamo urlato, si sono tutti alzati in piedi perché pensavamo al peggio, tipo che potesse entrare l'acqua poi c'era anche una bambina che è volata dal passeggino".

Per fortuna il bilancio dei feriti non è grave e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Resta però da capire cosa sia avvenuto e perché si sia verificato l'impatto. Al momento l'aliscafo è sotto sequestro e sarà condotta un'indagine per accertare cosa accaduto. Il Comandante di Vascello e Caporeparto operativo Campania Rodolfo Raiteri, pur ricordando che bisogna attendere per poter descrivere la situazione con certezza, ha spiegato ai cronisti: "L'aliscafo ha avuto un'avaria al timone che lo ha fatto sbattere nella banchina che era nelle vicinanze. Ci sono stati 28 feriti lievi per fortuna, di cui tre, quattro un pochino più gravi ma sono stati prontamente soccorsi. L'imbarcazione è sotto sequestro e subirà le indagini del caso per capire con precisione qual è stato il problema".