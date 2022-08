Aliscafo colpisce le banchine a Napoli, feriti passeggeri Incidente nel porto di Napoli: un aliscafo diretto ad Ischia ha colpito le banchine del molo San Vincenzo; feriti, non in modo grave, alcuni passeggeri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un aliscafo diretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo durante le manovre per lasciare il porto di Napoli; è accaduto nella tarda mattinata di oggi, 2 agosto, nell'incidente sono rimasti feriti diversi passeggeri, ma nessuno di loro in modo grave. Sulle cause sono in corso accertamenti. L'imbarcazione era partita alle 12:10 dal molo Beverello, diretta ad Ischia Porto e Forio, con circa 100 passeggeri a bordo, tra cui una neonata di pochi mesi che è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia Costiera e accompagnata in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, il "Città di Forio" avrebbe però cambiato bruscamente direzione mentre si trovava ancora all'interno del porto di Napoli, nel momento in cui stava affiancando il molo San Vincenzo, così come previsto dalle rotte: avrebbe virato a destra, andando così a sbattere contro le banchine. Al momento non si esclude un errore di manovra, così come un guasto improvviso ai sistemi di comando dell'imbarcazione che potrebbero aver determinato la manovra.