Alessandro Farina morto a 13 anni per diabete, altri 5 medici a processo Rinviati a giudizio 5 medici del Ruggi di Salerno per la morte di Alessandro Farina, deceduto a 13 anni nel 2017; pochi giorni fa la conferma della condanna per altri due medici.

A cura di Nico Falco

Cinque medici del "Ruggi" di Salerno dovranno sostenere il processo per la morte di Alessandro Farina, il ragazzino di 13 anni morto il 27 dicembre 2017 a causa di una grave forma di diabete di tipo uno che non era stata prontamente diagnosticata; il rinvio a giudizio arriva pochi giorni dopo la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato le condanne nei confronti di altri due medici, ritenuti responsabili del decesso.

Due dei cinque medici rinviati a giudizio non avevano mai ricevuto l'avviso di garanzia. Le posizioni degli altri tre erano state invece inizialmente archiviate. Decisione che il pm aveva chiesto di rivedere già nella prima fase del processo, nonostante una prima analisi fattuale e documentale escludesse la loro responsabilità. L'avviso di conclusione delle indagini della Procura di Salerno e il successivo rinvio a giudizio arrivano dalla revisione di queste posizioni. L'accusa, anche per questi cinque medici, è di omicidio colposo e lesioni personali colpose in ambito sanitario.

"È una questione di giustizia, di costruzione di civiltà, si apre un nuovo capitolo – ha commentato Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, zio di Alessandro Farina – che anche in questo caso conferma, in maniera inequivocabile, gli errori commessi in quel tragico giorno, che si sono poi rivelati fatali. Insieme all'avvocato Conte, che ringrazio per il supporto a nome mio e di mia sorella Tiziana, madre del nostro amato Alessandro, seguiremo con attenzione anche questa nuova fase per far emergere sempre di più la verità su un dramma che poteva e doveva essere evitato. Continueremo, poi, ed è la cosa che più abbiamo nel cuore, il progetto per far nascere una associazione che sul tema del diabete nei minori sia protagonista nel Paese".