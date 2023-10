Alessandro Borghese in Irpinia per “Quattro Ristoranti” Alessandro Borghese in Irpinia per “Quattro Ristoranti”: i locali scelti si trovano sparsi tra Montella, Castelfranci, Paternopoli e Nusco.

Alessandro Borghese in Irpinia per "Quattro ristoranti", il programma in onda su Sky Uno dal 2015 e giunto ormai alla nona edizione. Quattro i ristoranti visitati, a turno, da Borghese con tre proprietari "avversari", chiamati ad assegnare i propri voti al locale dell'altro. Alla fine, ai voti complessivi si aggiunge il voto segreto di Alessandro Borghese che, come dice lui stesso in ogni puntata, "può confermare o ribaltare la situazione". I quattro locali visitati in Irpinia sono sparsi tra Montella, Castelfranci, Nusco e Paternopoli. La puntata di "Alessandro Borghese – 4 Ristoranti" girata in Irpinia si è avvalsa della collaborazione di Provincia di Avellino e della Fondazione Sistema Irpinia.

A Montella, il locale scelto è il "Cacciafumo – Specialità di montagna", diretto da Jenny, moglie di un cuoco stellato e sommelier da oltre vent'anni, che propone "una cucina tradizionale territoriale e di montagna con un pizzico di innovazione". A Castelfranci, invece, visita a "Palazzo Vittoli", ospitato in una dimora storica del 1818 e diretto da Daniela, che lo gestisce assieme al figlio Michele, proponendo un menù contemporaneo. A Nusco, il locale visitato è "Anima – La Nuova Osteria", diretto da Michele: piccolo con appena una ventina di posti a sedere, ma con un concetto di cucina tipica ridefinito, che spazia dall'aperitivo alla cena vera e propria. Infine, a Paternopoli, tappa al "Pater Familias", diretto da Francesco che è anche il factotum del locale, proponendo una cucina tradizionale e legata al territorio irpino, con i quadri del pittore Francesco Famiglietti (suo antenato) a fare da scenario.