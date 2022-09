Alessandra e Roberta morte a 28 anni in un incidente stradale a Cervinara, tensione coi soccorritori In tanti accorsi sul luogo dell’incidente da una festa di paese e Cervinara. Tensioni con i soccorritori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si chiavavano Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano le due ragazze di 28 anni vittime di un violento incidente stradale avvenuto stanotte, attorno alle 4,00, in via Cosma a Cervinara, in provincia di Avellino, nel quale sono rimaste ferite anche altre due coetanee. L'auto sulla quale viaggiavano le quattro ragazze si è schiantata per motivi ancora da chiarire contro un muro. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e si sarebbero registrate anche tensioni con alcuni cittadini che alla notizia dell'incidente si sono precipitati sul posto, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti istituzionali. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.

Ragazze morte ad Avellino, tensioni con i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, questa notte, a Cervinara, ci sarebbe stata una festa di paese che si è protratta fino alle prime luci dell'alba. Quando si è sparsa la notizia del violento incidente stradale, tantissime persone, tra le quali, sembrerebbe, anche alcuni parenti, si sarebbero portate sul posto. Qui, secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti istituzionali, vi sarebbero stati momenti di alta tensione sia con i carabinieri che con la squadra dei Vigili del Fuoco che stava operando. Poi, grazie all'abilità delle forze dell'ordine e di tutto il personale di soccorso intervenuto, con molta calma la situazione si è tranquillizzata.

Le due ragazze ferite non in pericolo di vita

Le due giovani ferite sono state trasportate in due diversi ospedali. il Moscati di Avellino e il San Pio di Benevento. Hanno riportato diverse lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le quattro ragazze coinvolte nell'incidente stradale, tutte amiche, stavano tornando a casa, dove erano quasi arrivate, dopo un sabato sera passato fuori. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio di carabinieri e polizia. Le giovani erano a bordo di una Fiat 500. Ad un certo punto, l'auto, però, avrebbe sbandato, schiantandosi violentemente contro un muretto che delimita un'abitazione alle porte di Cervinara. Alessandra e Roberta sono morte nell'impatto. Le altre due giovani sono state estratte vive dall'auto dai vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del 118, e trasportate in ospedale.