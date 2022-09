Alessandra e Roberta, morte a 28 anni in un incidente: domani i funerali delle due amiche Si svolgeranno domani, martedì 13 settembre, i funerali di Roberta Iuliano e Alessandra Taddeo, le due amiche di 28 anni morte in un incidente stradale in Irpinia.

A cura di Valerio Papadia

Lutto cittadino a Cervinara, nella provincia di Avellino, per i funerali di Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano, le due amiche di 28 anni morte in seguito a un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica: le esequie si svolgeranno domani, martedì 13 settembre, proprio a Cervinara, dove la sindaca Caterina Lengua ha proclamato, come detto, il lutto cittadino. L'intera comunità è sotto choc per l'incidente nel quale hanno perso al vita le due ragazze – mentre altre due loro amiche sono rimaste ferite: bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, mentre ieri sono stati annullati tutti gli eventi in programma per la manifestazione "Cervinara sotto le stelle"; per tutta la notte, inoltre, nella chiesa del Carmine sono andate avanti veglie e preghiere in ricordo delle due amiche.

Chi erano Alessandra e Roberta, morte a 28 anni

Amiche sin dall'infanzia, le vite di Alessandra e Roberta sono state spezzate troppo presto, così come il loro legame. Alessandra aveva scelto di seguire le orme paterne e si era da poco laureata in Medicina, mentre Roberta si sarebbe a breve laureata in Giurisprudenza. I loro sogni, le aspettative per il futuro, si sono però dissolte, interrotte contro un muro in via Cosma a Cervinara mentre la notte di sabato lasciava spazio alle prime luci della domenica. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente nel quale hanno perso la vita le due 28enne e nel quale sono rimaste ferite altre due coetanee, anche loro amiche d'infanzia delle vittime: chi guidava l'auto ne ha improvvisamente perso il controllo e il veicolo ha impattato violentemente contro un muro.