C'è una grande sorpresa per gli appassionati di racconto, leggenda e storia: Alberto Angela sarà protagonista di "Stanotte a Napoli", che andrà in onda sabato 25 dicembre, giorno di Natale, su Rai 1. La notizia arriva dalla presentazione dei palinsesti delle tre reti Rai e sicuramente non mancherà di entusiasmare i tanti fan del divulgatore e paleontologo figlio di Piero Angela, una delle colonne portanti della divulgazione scientifica nel Servizio pubblico radiotelevisivo.

Di cosa parlerà Alberto Angela a Napoli? Sulla scia delle serate-evento dedicate negli anni scorsi al Museo Egizio, a Firenze, a Venezia, al Vaticano e a Pompei, continuerà questa fortunata serie di “Stanotte” con una puntata straordinaria dedicata alla città di Napoli. «Nel silenzio della sera – dice – ci muoveremo nei vicoli della città alla scoperta dei luoghi incantati di Napoli. Castel dell’Ovo, piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Certosa di San Martino… E poi San Gennaro e il suo tesoro, il Cristo Velato, il monastero di Santa Chiara, i presepi di via San Gregorio Armeno. Bastano soltanto i nomi di questi siti ad accendere la fantasia. Potremo vederli con calma, lontani dal flusso turistico, e avremo modo di vederli come se fosse la prima volta».

A punteggiare il viaggio di Alberto Angela saranno dei personaggi illustri – attori, cantanti, sportivi – che incarnano lo spirito della città. Saranno loro a rivelarci degli aspetti inaspettati di Napoli. Giancarlo Giannini rivestirà i panni di Carlo di Borbone, il re che nel Settecento ha davvero forgiato la città, e la sua presenza aleggerà sul racconto di Alberto Angela a sottolinearlo, correggerlo, integrarlo. Una serata che per molti spettatori costituirà un sogno ad occhi aperti.