Albero di Natale gigante fatto all’uncinetto: è guinness dei primati ad Orta di Atella

L’albero realizzato ad uncinetto ad Orta di Atella

È sicuramente singolare, nonché da guinness dei primati, l'albero di Natale realizzato ad Orta di Atella, nella provincia di Caserta: denominato "Albero della Pace", si tratta di un abete realizzato all'uncinetto, utilizzando 12mila centrini. L'albero per il Natale 2025 ad Orte di Atella, alto 12 metri, è stato realizzato da quaranta donne del Laboratorio del Santuario di San Salvatore da Horta: la lavorazione è iniziata nel luglio scorso e ha richiesto, dunque, 5 mesi per arrivare al completamento dell'opera. L'abete è stato inaugurato ieri, domenica 30 novembre, ed è stato accolto molto favorevolmente dalla cittadinanza.

A presenziare all'accensione dell'"Alberto della Pace" di Orta di Atella c'era anche monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, che a proposito dell'opera ha dichiarato: "Abbiamo dovuto realizzare una struttura ad hoc progettata dall'architetto Pasquale D'ambrosio che come tanti altri professionisti e cittadini di Orta di Atella ha partecipato a titolo gratuito ai lavori".

Angelo Cervone, ministro dell'Ordine Francescano Secolare e ideatore dell'iniziativa, ha invece dichiarato: "Il lavoro di squadra fatto per la realizzazione di quest'albero, centrino dopo centrino, è la dimostrazione che quando le persone si mettono insieme per perseguire un obiettivo tutto diventa possibile. Per questo abbiamo voluto dedicarlo alla pace ed al dialogo con un pensiero, dalla piccola nostra comunità, ai Grandi della terra".