Vaccinazioni anti-Covid19 alla Villa Floridiana e al Castel Sant'Elmo nel weekend a Napoli, grazie ai camper dell'Asl Napoli 1 Centro. Le postazioni mobili saranno attive oggi, venerdì 4 giugno, e domani, sabato 5, presso la Villa Floridiana, mentre saranno a Castel Sant'Elmo domenica 6 giugno. In entrambi i casi, le somministrazioni partiranno alle ore 9 e proseguiranno per tutta la giornata. I prenotati che avranno ricevuto la convocazione potranno vaccinarsi.

Percorsi separati per i visitatori del Musei

Nelle giornate dedicate alla campagna vaccinale, i musei resteranno regolarmente aperti al pubblico e saranno predisposti percorsi differenziati per i visitatori e per i vaccinandi, che potranno visitare il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana e Castel Sant'Elmo con il Museo Novecento a Napoli. L'accesso per i vaccinandi alla Villa Floridiana sarà esclusivamente da via Falcone, mentre resterà dedicato ai visitatori del parco e del museo l'ingresso da via Cimarosa. Unico ingresso da Via Angelini a Castel Sant'Elmo, dove percorsi facilitati consentiranno l'accesso dei visitatori alla biglietteria e agli spazi museali. Intanto continuano le vaccinazioni negli hub vaccinali di Mostra d'Oltremare, Capodimonte, Stazione Marittima, Museo Madre e Capodichino.

Sempre per il weekend, l'Asl Napoli 1 Centro ha deciso di lanciare un Open Day con vaccino Pfizer per i cittadini dai 16 ai 59 anni. Un week end che sarà solo il primo di una serie di open weekend. L'obiettivo, come spiegato ieri dal governatore Vincenzo De Luca, è vaccinare la città di Napoli entro luglio, almeno con le prime dosi a tutta la popolazione.