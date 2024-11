video suggerito

Al Vomero qualcuno buca gli pneumatici delle auto in sosta selvaggia sulle strisce “Bucate le ruote di un’auto in sosta selvaggia al Vomero. È il terzo caso in tre giorni”: la denuncia dell’attivista civico Procaccin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fb / Fabio Procaccin

"Un'altra auto in sosta vietata con le ruote bucate al Vomero. È il terzo caso in tre giorni". Questa volta accade in via Renato Lordi, nei pressi di piazzetta Fuga e della scuola media statale. La segnalazione arriva da Fabio Procaccin, noto attivista civico vomerese, che ha cominciato a monitorare il fenomeno delle ruote forate alle vetture parcheggiate in maniera non regolare nelle ultime settimane ed ha presentato anche una segnalazione alla Polizia Municipale.

I residenti lo hanno soprannominato "Foraman"

L'ultimo caso riguarda un'auto in via Lordi parcheggiata sulle strisce gialle riservate ai veicoli per i portatori di disabilità. La ruota anteriore è completamente a terra, bucata. È l'ennesimo episodio che avviene nel quartiere collinare napoletano nel giro di poche settimane. Era già accaduto nelle vicine via Pigna e via Caldieri. Qualcuno ha cominciato a forare le ruote delle auto in sosta in strada. Caso singolare, le ruote bucate sembra che appartengano sempre a vetture in sosta selvaggia. Gli abitanti della zona hanno cominciato a soprannominare l'autore dei gesti "Foraman". Vandalo o giustiziere? Non tutti sono d'accordo. C'è chi giustifica, almeno in parte, e chi condanna senza riserve: "Non dategli visibilità o soprannomi – scrive una utente sui social – Fomenta solo il suo ego. Non penso sia il caso di fargli pubblicità". Forare le ruote delle auto in strada, anche se in sosta vietata, è ovviamente un atto vandalico che danneggia la proprietà privata.

L'attivista Procaccin: "Terzo caso in tre giorni"

Procaccin, in merito all'ultimo episodio, commenta: "Vomero, Via Lordi. Sosta impropria in stallo per disabili: ruota forata. Sarà stata, ancora una volta, la mano di Foraman? È il terzo rinvenimento in tre giorni e tutto lascia pensare che non siano coincidenze ma la mano della stessa persona arrabbiata e sfiduciata che ha deciso di agire "in proprio". Questo fenomeno deviato evidenzia, ancora una volta, che il territorio non è controllato e che i controllori sono davvero troppo pochi. La politica, a tutti i livelli, deve fare qualcosa di serio altrimenti si innescano circuiti distorti che rischiano di divenire consuetudini accettate".

Foto Fb / Fabio Procaccin