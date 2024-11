video suggerito

Vomero, ruote bucate alle auto parcheggiate sulle strisce pedonali: "No agli incivili, ma anche ai vandali" Atti di vandalismo contro le auto in sosta selvaggia al Vomero. La denuncia dell'attivista Fabio Procaccin: "Allertata la Polizia Locale"

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB / Fabio Procaccin

"Ruote bucate alle auto in sosta selvaggia sulle strisce pedonali al Vomero". A segnalare l'accaduto è Fabio Procaccin, attivista civico del quartiere collinare, che ha pubblicato le foto sui suoi canali social. "Dopo il caso di via Caldieri – scrive Procaccin – adesso è toccato a quest'auto a via Pigna. La vettura è stata parcheggiata sulle strisce pedonali ed il mattino dopo è stata trovata con ruota forata. È evidente che stiamo assistendo alla nascita di un fenomeno "insalubre". Non abbiamo bisogno di ‘Foraman', abbiamo solo bisogno di più educazione civica in tutti e molti più operatori di "giustizia" in strada. Il ‘Foraman' di quartiere non serve a risolvere i problemi ma a moltiplicarli".

La denuncia: "Allertata la Polizia Locale"

Secondo la segnalazione, insomma, al fenomeno illegale della sosta selvaggia si starebbe sovrapponendo anche un altrettanto preoccupante fenomeno di vandalismo e danneggiamento delle vetture, parcheggiate in malo modo, non si sa se legato ad un distorto senso di "giustizia fai da te" o ad atti di puro vandalismo. Procaccin ha poi specificato di aver allertato la Polizia Municipale e di aver "chiesto di intervenire per rimuovere l'auto con le ruote "forate".

Le reazioni degli abitanti del quartiere

Nei commenti al post di Procaccin gli abitanti si dividono. "Non giustifico un comportamento del genere – si legge in un commento – ma lo capisco visto che qui si parla di ostruire il passaggio ai pedoni che devono attraversare". Mentre un altro utente sottolinea "al fine di evitare fenomeni emulativi, eviterei di dargli anche l'appellativo (foraman). È un incivile come quello che parcheggia sulle strisce, a cui si aggiunge l'aggravante della delinquenza perché è deliberatamente un atto violento e cosciente di voler recare un danno". E c'è chi condanna entrambi gli atteggiamenti: "Chi ha parcheggiato sulle strisce è un incivile….chi ha forato le gomme è un criminale. Invece di usare il coltello, usate il telefono e chiamate la Polizia Municipale".