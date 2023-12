Al Vomero luci di Natale crollate in strada: “Tragedia sfiorata in via Scarlatti, subito i controlli” Dopo il crollo di una luminaria in via Scarlatti al Vomero, i consiglieri Flores e Culiers (Fi) chiedono maggiori controlli sulle luci di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tragedia sfiorata ieri mattina in via Scarlatti al Vomero, dove una luminaria natalizia si è improvvisamente staccata ed è crollata sul marciapiedi della strada dello shopping, tra le più affollate in queste giornate pre-natalizie. Commercianti e cittadini adesso chiedono all'amministrazione comunale controlli accurati, affinché non si ripetano episodi del genere anche nei prossimi giorni. "Bisogna monitorare attentamente tutta la rete delle luci di Natale per tutelare la sicurezza dei cittadini", commentano i consiglieri di Forza Italia, Francesco Flores e Antonio Culiers, della V Municipalità Vomero-Arenella.

La luminaria è caduta in strada: paura tra i passanti

La luminaria natalizia è caduta in strada tra i passanti nella giornata di ieri, venerdì 21 dicembre 2021. "Una delle installazioni fatta di led – simil stella cadente – spiegano Flores e Culiers – si è staccata dai cavi a cui era legata, cadendo sul marciapiede, rischiando di colpire i passanti. I filari erano legati, da un lato di un marciapiede ad un palazzo, dall’altro ad un palo dell’illuminazione pubblica. La luminaria in questione è stata poi spostata sul ciglio della strada da un gruppo di passanti in attesa di essere prelevata e spostata altrove. Chi doveva vigilare sulle installazioni, non l’ha fatto. Dobbiamo ringraziare il caso se quanto accaduto non ha creato danni a persone. Auspichiamo che il presidente della Municipalità si faccia garante affinché vengano controllate tutte le luminarie presenti sul territorio. Anche perché è accaduto con il meteo sereno, non con l’allerta meteo» concludono i due consiglieri del parlamentino di via Morghen".