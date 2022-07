Al Vomero chiude pure l’asilo Nido delle Fate dopo l’Istituto Nazareth: “Regaliamo i libri ai bimbi” L’asilo si sarebbe dovuto spostare al Nazareth, ma è stato coinvolto dalla crisi dell’altro istituto. “Regaliamo i libri ai bimbi, sarà la nostra eredità”

A cura di Pierluigi Frattasi

I libri dell’asilo nido Le Fate

Dopo l'addio dell'Istituto Nazareth, chiuso dopo 60 anni, al Vomero chiude anche l'asilo Nido delle Fate. "Regaleriamo i libri d'infanzia ai bambini, almeno così allieteremo la loro estate", il commento sconsolato dell'asilo, le cui sorti sono legate a quelle del Nazareth. A dare l'annuncio è stata proprio la struttura di via Cilea, sulla sua pagina Facebook: "Fino al 29 luglio – scrive – invitiamo chiunque sia interessato a venire a prendere un libro dalla nostra biblioteca, per arricchire l'estate del suo bambino. Perché? Perché il Nido delle Fate a settembre non riaprirà. Si regalano libri! Che siano la nostra eredità, il nostro regalo ai tanti bimbi che abbiamo visto crescere tra le nostre braccia e ai tanti che non abbiamo avuto il piacere di abbracciare.".

Si tratta, prosegue la nota, di "uno dei pochissimi nidi della zona convenzionato con il Comune di Napoli, l'unico presidio di welfare e assistenza alle famiglie nel cuore del Vomero chiude i battenti". "Il Nido delle Fate – aggiunge – è stato per lunghi anni la casa di tanti bimbi della città, non ha più mura per accoglierli, né un tetto per ripararli. Il Nido delle Fate, solo e unico, in un così vasto e denso quartiere, a poter ospitare bambini dai 2 mesi; che attraverso la convenzione con il Comune di Napoli veniva incontro alle esigenze economiche di tante famiglie, chiude".

La chiusura legata al caso del Nazareth

Il motivo della chiusura sarebbe legato alle difficoltà dell'Istituto Nazareth. "Avrete tutte e tutti letto della triste situazione dell'Istituto Nazareth – scrive l'Asilo Nido Delle Fate – ebbene, anche il Nido delle Fate si è ritrovato, suo malgrado, coinvolto in questa bufera, ma senza gli appigli forniti agli altri interpreti di questa orrenda vicenda, per venirne fuori. Vi raccontiamo una storia: nell'inverno appena trascorso, il Nido delle Fate aveva preso accordi con Maestro srl, la società che oggi tutti conosciamo come responsabile della chiusura del Nazareth, per spostare la sua attività all'interno di quel prestigioso edificio, nei loro spazi dando possibilità per i suoi bambini per i futuri neonati del Vomero.

Così prosegue la nota dell'asilo nido, che Fanpage.it riporta: