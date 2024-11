Al Vomero assalto dei taxi abusivi: la Polizia Municipale ne scopre cinque in una operazione

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Stretta della Polizia Municipale sul fenomeno dei tassisti abusivi a Napoli: in particolare, ad essere stata attenzionata è stata la zona della movida nella Quinta Municipalità Vomero-Arenella, quartiere residenziale che sorge sulla collina partenopea a ridosso del centro cittadino. Sono stati cinque i tassisti abusivi scoperti e multati dagli agenti dell'Unità Operativa Git – motociclisti della Polizia Municipale di Napoli nell'ambito dell'ultima operazione svolta. Tutti in giro per la Quinta Municipalità, seppure senza autorizzazione alcuna per svolgere questa attività.

I controlli hanno riguardato in particolare piazza Francesco Muzii, piazza Medaglie d'Oro, via Simone Martini, viale Colli Aminei, largo dei Cangiani, piazza Leonardo. Oltre ai tassisti abusivi, sono stati controllati altri 58 veicoli, di cui tredici sottoposti a fermo o sequestro, con quattro patenti ed un'autorizzazione Noleggio Con Conducente che sono state ritirate. Complessivamente, sono state comminate 48 sanzioni amministrative, tra cui cinque ai già citati tassisti abusivi, due per mancato uso del cronotachigrafo, sei per omessa revisione e altrettante per guida senza patente o con patente diversa da quella necessaria, con altre cinque multe invece per guida di veicolo privo di assicurazione.