video suggerito

Al Rione Sanità si gira il prequel di Gomorra: si cercano ragazze e ragazzi napoletani per protagonisti La nuova serie Sky spin off racconterà la storia dell’ascesa di don Pietro Savastano negli anni ’70 a Napoli. Regista è Marco D’Amore, il Ciro Di Marzio della prima serie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco D'Amore (a sinistra) e Fortunato Cerlino (a destra)

A Napoli si gira il prequel di Gomorra e tra le location, a quanto apprende Fanpage.it, ci sarà anche il Rione Sanità. La nuova serie spin off, ispirata al romanzo di Roberto Saviano e targata Sky, sarà ambientata negli anni '70 a Napoli e racconterà la storia delle origini e dell'ascensa di don Pietro Savastano (interpretato dall'attore Fortunato Cerlino).

Le riprese sono previste a Napoli nel 2025. Tra le varie location ci potrebbe essere il Rione Sanità, come detto, nel cuore del centro storico, e l'attesa degli abitanti del quartiere per poter ospitare questa grande produzione è altissima. Alla regia ci sarà Marco D'Amore, il Ciro Di Marzio "L'immortale", protagonista assieme a Salvatore Esposito (nella fiction Genny Savastano), della serie tv originale prodotta da Cattleya.

I provini al Rione Sanità, si cercano ragazzi napoletani

Al Rione Sanità, ieri, giovedì 19 settembre – in concomitanza con i festeggiamenti del Santo Patrono San Gennaro – si sono tenuti i primi casting per gli attori che saranno giovani napoletani esordienti. Si cercano ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, anche senza esperienza, purché sappiano parlare bene il napoletano. I provini si tengono alla Casa dei Cristallini, in vico dei Cristallini.

Leggi anche Un ragazzo di 24 anni è morto sul lavoro in provincia di Salerno. Caduto dal tetto di un capannone

Si tratta di una grande opportunità per i ragazzi che potranno partecipare ad una delle serie più attese dei prossimi anni. Secondo indiscrezioni, infatti, lo spin off di Gomorra dovrebbe avere almeno 3 stagioni. Le riprese si terranno in gran parte a Napoli. Un appuntamento importante per il capoluogo campano che si conferma ancora una volta capitale del Cinema italiano, anche grazie alle politiche di incentivi e all'assistenza fornita alle produzioni cinematografiche dal Comune, attraverso l'Ufficio Cinema.

Ciro Guida, Vicepresidente e Assessore alla Cultura della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, afferma:

Si tratta di una grande opportunità per i ragazzi e la possibilità di entrare nel mondo del cinema, il lavoro quello è che ci vuole per far sì che i ragazzi trovino la giusta via. Il mondo del Cinema non è solo fare l'attore ma tutto quello che gira intorno alle riprese. Napoli negli ultimi 15 anni è diventata un set all'aperto: tante produzioni sono arrivate in città. Il nostro quartiere Stella è uno dei più gettonati. Questo è frutto del buon lavoro di tanti di noi. Sono felice per le opportunità che arriveranno per questi ragazzi.

Prequel di Gomorra, attori e riprese

Gli ingredienti per bissare il successo di Gomorra La serie ci sono tutti. La sceneggiatura è affidata alle mani esperte di Roberto Saviano, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Mentre a dirigere gli attori ci sarà, invece, come detto Marco D'Amore, che ha al suo attivo la regia già di diversi episodi di Gomorra, nonché dei film L'immortale (2019), Napoli magica (2022) e Caracas (2024), quest'ultimo con Toni Servillo come protagonista accanto allo stesso D'Amore.